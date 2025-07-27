Ticaret Bakanlığı'ndan iki ayrı dev operasyon: 122 milyon lira değerinde oyuncak ve telefon

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonla önemli başarıya imza attığı aktarıldı.

Bu kapsamda İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analiz çalışmaları sonucunda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen iki yolcunun takibe alındığı belirtilen açıklamada, yolcuların "gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen yeşil hattı kullanarak çıkış yapması üzerine yapılan detaylı aramada valizlerinde 132 peluş oyuncak bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, oyuncakların, "Labubu" adıyla bilinen peluş ürünler olduğuna dikkati çekilerek, "Satışa uygunluğu incelenen ve piyasa değeri yaklaşık 659 bin lira olan oyuncaklara el konuldu." ifadeleri kullanıldı.

YAKLAŞIK 122,2 MİLYON LİRALIK KAÇAK TELEFON ELE GEÇİRİLDİ

Diğer operasyonda da Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan transit taşıma rejimi kapsamında Türkiye'ye giriş yapan bir tırın, transit refakat belgesi ile Habur Gümrük Kapısı'na yönlendirildiğine işaret edilen açıklamada, ekiplerce aracın, başlangıç noktasından itibaren takip altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Habur'da gerçekleştirilen detaylı arama sonucu beyan edilen 20 bin akıllı telefon yerine 19 bin 919 tuşlu telefon taşındığının tespit edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi: