Ticaret Bakanlığı'ndan iyi haber! Toplam 50 ilde artış yaşandı

Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi verilerine göre, Türkiye'nin ihracat performansı dikkat çekici bir başarı göstermiştir. İlk 7 ayda 23 il, ihracatta 1 milyar dolar barajını aşarken, 50 ilde ihracat artışı gerçekleşmiştir. Bu, Türkiye'nin ihracatının ülke geneline yayılma trendini ve ekonomik çeşitliliğini ortaya koymaktadır.

Ticaret Bakanı Bolat: İhracatta yılsonunda 390 milyar doları aşacağız

23 İLİN İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Bu iller arasında İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Tekirdağ gibi sanayi ve ticaret merkezleri ön sıralarda yer alıyor. Örneğin, İstanbul 56,8 milyar dolar, Kocaeli 32 milyar dolar, İzmir ise 23,8 milyar dolar ihracatla ilk üçte yer almıştır.

50 İLDE İHRACAT ARTIŞI: 2025 yılının ilk 7 ayında, 50 ilde ihracat rakamları geçen yıla kıyasla artış göstermiştir. Özellikle Kocaeli (2,2 milyar dolar artış), Çorum (2,1 milyar dolar artış) ve Eskişehir (591 milyon dolar artış) ihracatta en fazla artış kaydeden iller olmuştur.

GENEL İHRACAT PERFORMANSI: Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye'nin toplam mal ihracatı, geçen yıla göre %4,1 artışla 148,8 milyar dolara ulaşmıştır. Yıllıklandırılmış ihracat ise 261,5 milyar dolarla tarihi bir rekor kırmıştır.

DIŞ TİCARET AÇIĞI: İlk 7 ayda dış ticaret açığı %32,5 azalarak 49,8 milyar dolara gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı %74,9'a yükselmiş, bu da dış ticaretteki dengelenme sürecini göstermektedir.