Ticaret Bakanlığı'ndan kritik uyarı: Asla paylaşmayınız!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dijital mecralarda artan alışveriş eğilimiyle çeşitlenen dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşların dikkatli olması tavsiye edildi.

Bakanlığa ulaşan son şikayetlere göre, sosyal medya platformlarında giyim, ayakkabı, elektrikli ev eşyası satışı ile bungalov rezervasyonu gibi konularda açılan hesaplara para gönderilmesine rağmen ürünlerin teslim edilmediğine, vadedilen konaklama hizmetinin alınamadığına, ücret iadesi yapılmadığına ve ücret iadesi için satıcıyla iletişime geçilemediğine işaret edilen açıklamada, bu tür mağduriyetlerin önemli ölçüde arttığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, sosyal medya aracılığıyla alışveriş süreçlerinde vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Popüler markalı elektronik cihazlar ve cep telefonlarının piyasa değerinin çok altında sunulduğu ilanlara karşı temkinli olunuz. Güvenli ödeme yöntemleri dışında doğrudan banka hesabına para göndermeyiniz. ⁠Alışveriş öncesinde satıcının resmi olarak kayıtlı olup olmadığını ve iletişim bilgilerinin geçerliliğini mutlaka kontrol ediniz. Bazı dolandırıcılar, banka, posta şirketleri, ünlü markalar ve şahsiyetler gibi tanınmış kurum ve kişilerin logo, isim ve görsellerini kullanarak, sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri oluşturmakta, gerçek olmayan ödül ve çekiliş kampanyaları düzenlemekte, asılsız abonelik teklifleri veya sıfır faizli kredi vaatleri sunmakta, zararlı yazılım içeren bağlantılara tıklanmasını sağlamaktadır."

GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI UYARISI

Açıklamada, güvenli internet kullanımı konusunda da vatandaşlar uyarılarak, reklam ve kampanyalarda adres bilgilerinin kontrol edilmesi, kaynağı belirsiz bağlantılara tıklanmaması, bu bağlantılar üzerinden dosya indirilmemesi ve ödeme bilgisi girilmemesi gerektiği aktarıldı.

Bazı dolandırıcılık girişimlerinde e-posta, SMS veya mobil uygulamalar üzerinden "posta teslimatı bildirimi", "hesap aktifleştirme isteği", "ücretli uygulamaların ücretsiz kullanılabileceği" gibi vaatlerle tüketicilerin kişisel ve finansal bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"e-postalardaki gönderici adresini dikkatle kontrol ediniz. Resmi kurum adını taşıyan iletilerde doğrulama yapmadan işlem gerçekleştirmeyiniz. Şüpheli mesajlarda kişisel bilgi ve şifrelerinizi asla paylaşmayınız. ⁠Çift faktörlü doğrulama/iki aşamalı giriş yöntemlerini kullanarak hesaplarınızı koruyunuz. Tüketicilerimizin mağdur olmaları halinde emniyet birimlerine veya adli mercilere başvuruda bulunmaları, bankalarıyla iletişime geçerek hesap güvenliği için gerekli önlemleri almaları, e-posta ve sosyal medya hesap şifrelerini değiştirmeleri önem taşımaktadır."

YAPTIRIM SÜREÇLERİ KESİNTİSİZ YÜRÜTÜLÜYOR

Açıklamada, elektronik ortamdaki tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla Bakanlık tarafından hem resen hem de şikayet üzerine denetimler gerçekleştirildiğine işaret edilerek, Reklam Kurulu aracılığıyla da aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamaların mercek altına alındığı bildirildi.

Dijital mecralarda haksızlığa uğrayan tüketicilerin, parasal sınırlar dahilinde tüketici hakem heyetlerine, daha yüksek tutarlarda ise tüketici mahkemelerine e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabileceğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: