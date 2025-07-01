Ticaret Bakanlığı'ndan önemli yasaklama, ürün piyasadan toplatılacak! Çocuklar için tehlikeli

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ticaret Bakanlığı'ndan önemli yasaklama, ürün piyasadan toplatılacak! Çocuklar için tehlikeli

Çocukların severek kullandığı ve yoğun ilgi gösterdiği ürünle ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama tedirgin etti. Açıklamaya göre ürün, kullananlar için büyük tehlike oluşturmakta. Bakanlık da bu tehlike nedeniyle toplatılma kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı, küçük çocuklar için tehlike arz eden “Unicus” marka lolipop fosforlu kalem setinin piyasadan toplatılmasına karar verdi. Ürün, küçük parça içermesi nedeniyle çocuk sağlığı açısından riskli bulundu.

Ticaret Bakanlığı, 30 Haziran 2025 tarihli bildirimiyle “Unicus” marka lolipop fosforlu kalem setinin güvenli olmadığını açıkladı. “Diğer Ürünler” grubunda yer alan ve 6’lı paket halinde satılan fosforlu kalemler, çocuklar için ciddi bir tehlike oluşturduğu gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor.

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Güvensizlik tespiti, TS EN 71-1 standardının 5.1.36 maddesi kapsamında yapıldı. Bu madde, 36 aydan küçük çocuklar için tasarlanan oyuncakların küçük parça içermemesi gerektiğini belirtiyor. Bakanlık, yapılan testlerde ürünün orijinal haliyle küçük parça içerdiğini ve bu nedenle yutma veya boğulma riski taşıdığını bildirdi.

Barkod numarası 6924934290068 olan ve parti numarası Q-1020 olarak belirtilen ürün için "Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma" kararı alındı.

Yetkililer, ebeveynleri bu ürünü kullanmamaları konusunda uyarırken, ürünü satın alanların en kısa sürede iade etmeleri gerektiği belirtildi.

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