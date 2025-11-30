Ticaret Bakanlığı uzun süredir tartışmaya sebep olan bir uygulamanın önüne geçmek için çalışmalar başlattı. Bazı işletmeler lokasyonuna göre tartışma yaratacak hizmet bedeli, kuver veya başka bir isim adı altında tüketicilerden ekstra bir ödeme talep ediyordu.

MENÜLERDE BU FİYATLANDIRMALAR YASAKLANACAK

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde ciddi değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Artık restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmelerde ürünlerin dışında menülerde masa ücreti, servis veya herhangi bir isim altında ücret talep edilecek hiçbir ibareye yer verilmeyecek. Tüketiciler sadece tükettikleri ürünlerin fiyatını ödeyecekler.

TÜKETİCİ KENDİ İSTEĞİYLE ÖDEYEBİLEYECEK

Tüketiciler kendi istekleri doğrultusunda bahşiş gibi gönüllülük esasına dayanarak ödeme yapabilecekler. Bu sayede işletmelerin tüketicilere daha kaliteli hizmet sunabilmek açısından rekabetçi bir ortamın oluşması hedefleniyor.