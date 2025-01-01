Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: LED ampuller denetim kapsamına alındı

Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılında uygulamaya konulacak Ürün Güvenliği ve Denetimleri Tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, araçlarda kullanılan LED ampuller denetim kapsamına alınırken ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatı 1 Ocak 2025 itibarıyla, kısıtlı istisnalar hariç olmak üzere tamamen sonlandırıldı.

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda yer alan idari para cezalarının alt ve üst hadlerinin, 2024 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı esas alınarak artırıldığını ilan eden Ticaret Bakanlığı, X sosyal medya hesabından değişiklikleri paylaştı. Tebliğ şu şekilde:

''Ticaret Bakanlığınca 2025 yılı için hazırlanan Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Tebliğler, oyuncaklar, makinalar, gıda, ilaç, atıklar, kimyasallar, tekstil, kırtasiye ürünleri, ayakkabılar, tıbbi cihazlar, yapı malzemeleri, araç parçaları gibi pek çok ürün grubunun teknik düzenlemesine uygun ve güvenli bir şekilde ülkemiz piyasasına girmesi için ithalat aşamasında yürütülen denetimleri düzenliyor. Tebliğler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün görüş ve önerileri çerçevesinde her yıl güncellenerek yeniden yayımlanıyor.

2025 yılı için yayımlanan Tebliğlerde öne çıkan değişiklikler ise şöyle: