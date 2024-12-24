Ticaret Bakanlığı'nın idari para cezaları zamlandı Yeni rakamlar Resmi Gazete'de

Yapılan düzenlemeye göre, cezalar, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında yükseltildi.

İDARİ PARA CEZALARINDA YÜKSEK ARTIŞ

Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğ ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan çeşitli maddelere aykırı hareket edenlere verilecek idari para cezaları yeniden belirlendi. Bu cezalar, 2025 yılı itibarıyla uygulanacak ve yüzde 43,93 oranında artacak şekilde güncellendi.

Yeni düzenleme kapsamında, Türk Ticaret Kanunu'nun 33., 38., 51. ve 562. maddelerinde yer alan hükümleri ihlal edenlere uygulanacak cezalar şu şekilde belirlendi:

33. Madde (Tescil Yükümlülüğü İhlali): Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini bildirmeyen kişi veya şirketlere 17 bin 686 TL ceza uygulanacak. Bu hükme aykırı hareket edenler, söz konusu cezayı ödemek zorunda kalacak.

38. Madde (Gerçeğe Aykırı Beyan): Tescil ve kayıt için bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişi veya kuruluşlar, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıyla cezalandırılabileceği gibi, idari para cezası olarak 35 bin 416 TL ödeyecekler.

Ticaret Unvanının Devrini İhlal Edenlere Ceza: Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, ticaret unvanını devreden, devralan ve kullananlara uygulanacak ceza miktarı da 35 bin 416 TL olarak belirlenmiş durumda.

562. Madde (Defter Tutma ve Belgelerle İlgili İhlaller): 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 562. maddesinde yer alan yükümlülükleri yerine getirmeyenler, yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere verilecek idari para cezası ise 70 bin 920 TL olarak belirlendi. Maddede yer alan "Defter tutma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler", "Belgelerin kopyasını sağlamayanlar", "Gerekli onayları yaptırmayanlar", "Kanun maddesine uygun olarak defterlerini tutmayanlar", "Kanuna aykırı hileli envanter çıkaranlar" gibi durumları ihlal edenlere bu yüksek cezalar uygulanacak.