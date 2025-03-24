Ticaret İl Müdürlüğü fahiş fiyat denetimine çıktı

Kaynak: İHA
Ticaret İl Müdürlüğü fahiş fiyat denetimine çıktı

Yozgat'ta Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri fahiş fiyat denetimi yapmak için sahaya indi.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde marketleri denetleyen ekipler gramaj kontrolü, raf-kasa fiyatları uygunluğu, fahiş fiyat, stokçuluk, üretim yer bilgisi, üretim satış fiyatı, ürün özelliği, marka bilgisi kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

20 adet işletmede 660 kalem ürünü denetleyen ekipler, "Fiyat Etiketi" denetimlerini 20 işletmede 620 üründe yaparken, "Haksız Fiyat Artışı" denetimleri 20 İşletmede 40 üründe denetlendi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin arttırıldığını, Ramazan bayramı ve sonrasında da denetimlerin sürdüreceğini bildirdi.

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