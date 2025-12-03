Cizre Ticaret Odası Barzani’nin Cizre ziyaretine yönelik eleştirileri sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

'Açıkça ifade ediyoruz' denilen paylaşımda, 'IKBY’nin güvenli ortamı olmasaydı bugün bu ticaretin yüzde beşini bile yapmak mümkün değildir. Türkiye’nin IKBY ile askeri iş birliği inkâr edilemez bir gerçektir.' ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

'SİYASİ MEŞRUİYETİ TARTIŞILMAZ'

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), Federal Irak Anayasası’nın 117 ve devamı maddeleriyle tanımlanan; statüsü, kurumları ve bayrağı anayasal güvence altına alınmış bir bölgesel yönetimdir. Bu statü ve bayrak Irak’ta ve uluslararası alanda resmen tanınmaktadır.

Son Irak genel seçimlerinde Kürdistan Demokrat Partisi’nin Irak genelinde en çok oy alan parti olması, Sayın Mesut Barzani’nin siyasi meşruiyetini tartışmasız biçimde teyit etmiştir.

Ayrıca uluslararası teamüller açısından da nettir ki:

Erbil’i ziyaret eden Türkiye başta olmak üzere tüm ülkelerin devlet başkanları ve liderleri, IKBY’de Sayın Barzani’yi fiili lider olarak kabul ederek önce onu ziyaret etmektedir.

Dolayısıyla “resmi sıfat” tartışması gerçeklikten tamamen uzaktır.

'TÜRKİYE’NİN IKBY İLE ASKERİ İŞ BİRLİĞİ İNKÂR EDİLEMEZ BİR GERÇEKTİR'

Türkiye ile IKBY arasındaki ilişki hem ekonomik hem güvenlik açısından stratejiktir. Her gün yaklaşık 4.000 ticari araç IKBY güzergâhından geçmekte; Türkiye–Irak ticareti 30 milyar dolar seviyesine ulaşmaktadır.

Açıkça ifade ediyoruz:

IKBY’nin güvenli ortamı olmasaydı bugün bu ticaretin yüzde beşini bile yapmak mümkün değildir.

Ayrıca Türkiye’nin IKBY ile askeri iş birliği inkâr edilemez bir gerçektir.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı unsurlar, tank ve zırhlılar dahil olmak üzere her türlü teçhizatla IKBY sınırları içinde yıllardır faaliyet göstermektedir.

Irak Kürdistan Bölgesel hükümeti kurulduğu günden bugüne kadar hoşgörünün vatanı olmuştur. Meclisinde Türkçe dahil Tüm dillerin yok sayılmadan konuşulduğu Hükümetinde Türk bir bakanın olduğu sayın bakanın Kürdistan Bölgesel Hükümetini temsil etmesine rağmen sürekli Türk Bayrağı simgeli yaka sembolü ile her türlü faaliyeti sürdürdüğü bir zeminde insanlar her türlü etnik ayrımcılıktan uzak yaşamaktadırlar.

Bu faaliyetler IKBY hükümetiyle tam koordinasyon içinde yürütülmekte ve hiçbir zaman sorun edilmemektedir.

Tüm bu gerçeklere rağmen Sayın Mesut Barzani’nin Cizre ziyaretine yönelik koruma düzeni üzerinden yapılan tartışmaların iyi niyetle açıklanabilir hiçbir yönü yoktur.

Açıkça ifade ediyoruz:

Bu tepkilerin koruma ekibiyle ya da taşınan silahlarla ilgisi yoktur. Asıl rahatsızlık, IKBY’nin Irak Anayasası ile korunan bayrağıdır.

Gerçek şudur:

Eğer o korumaların omuzunda IKBY bayrağı olmasaydı, değil uzun namlulu silah; roket taşısalar bile kimse bunu sorun etmeyecekti.

Türkiye’nin en önemli müttefiklerinden birinin liderine yönelik bu yaklaşım ne devlet aklıyla ne bölgenin gerçekleriyle ne de ekonomik çıkarlarımızla bağdaşmaktadır.

Cizre halkı misafirperverliği ve barışa olan bağlılığıyla tanınır. Sayın Barzani’nin ziyareti, bölgemizin kardeşlik bağlarını güçlendiren bir adımdır. Bu ziyareti gölgelemeye çalışanlara rağmen bizler barışı, istikrarı ve karşılıklı saygıyı savunmaya devam edeceğiz.