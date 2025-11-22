ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı özellikle nadir elementler ve çeşitli tarım ürünleri alanında son bulsa da yüksek işlem kapasiteli çipler gibi teknoloji alanlarında devam ediyor.

Washington yönetimi, Çin’in özellikle yapay zeka ve askeri alandaki atılımlarına engel olmak için Nvidia’nın ürettiği yüksek kapasiteli çiplerin ihracatına izin vermiyor. ABD’li yetkililer, Çin’in söz konusu alanlardaki atılımlarını ‘ulusal güvenliğe tehdit’ olarak görüyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD basınında çıkan haberlere göre Trump yönetimi, Nvidia’nın H200 çiplerinin Çin’e ihracına izin verilmesini değerlendirdiği belirtilmişti. Ancak bu konuda muhalif görüşlerin olduğu ve henüz bir karar çıkmadığının altı çizilmişti.

ABD ile Çin’in ticaret savaşındaki son nokta yapılan bir soruşturma ile gözler önüne serildi. ABD’de yapılan soruşturma ile aralarında 2 ABD vatandaşının da olduğu 4 kişinin Çin’e ihracı yasak olan çipler ve süper bilgisayarların kaçak yollar ile gönderildiği ortaya çıktı. Soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede kaçakçılık ağının nasıl yürütüldüğü konusunda ayrıntılar yer aldı.

4 KİŞİLİK KAÇAKÇILIK AĞI BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

Kaçakçılık ağının Çin’e 400 adet Nvidia A100 ve 50 adet H200 çip ile 10 adet HP süper bilgisayar bulunuyor.

İddianameye göre kaçakçılık ağının başında Alabamalı bir girişimci olan Brian Curtis Raymond bulunuyor. Yapay zeka donanımları satan bir firmanın sahibi olan Raymond, yasal yollardan satın aldığı ürünleri Hong Kong doğumlu ABD vatandaşı Hon Ning 'Mathew' Ho'nun kontrolündeki firmaya sattı.

İddialara göre, Hon Ning Ho sahte evraklar, sahte sözleşmeler ve sahte ihracat beyannameleri sundu veya yönlendirdi. Kaçakçılık ağındaki bir başka kişi ise ABD’nin ihracat kontrollerini atlatarak Malezya ve Tayland üzerinden Çin’e yönlendirdi. Ağdaki dördüncü kişi ise Çin’deki alımları ve para transferlerini yönlendirdi. Kaçakçılık ağının sağladığı gelir ise aklanması için paravan bir şirkete havale edildi. İddianameye göre söz konusu kaçakçılık ağı Çin’den 3,89 milyon doların üstünde para aldı.

50 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Çin’e yönelik çip ve süper bilgisayar kaçakçılığının 2023’ün eylül ayında başladığı ve bu yılın kasım ayına kadar devam ettiği öğrenildi. Kaçakçılık ağının son olarak yapmaya çalıştığı ve içinde Nvidia’nın yüksek işlem kapasiteli çiplerinin olduğu süper bilgisayarların Çin’e gönderilmesi federal polislerin müdahalesi ile engellendi.

Şüpheliler, kaçakçılık ve ihracat kontrol ihlallerine ek olarak kara para aklamayı da içeren tüm suçlamalardan hüküm giymeleri halinde 50 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

ABD’Lİ YETKİLİLER ENDİŞELİ

Kaçakçılık ağının çökertilmesi toplam meblağ düşünüldüğünde çok önemli olmasa da ABD’nin Çin’e yönelik yaptırımlar konusunda ne kadar ciddi olduğunu göstermesi açısından önem taşıyor.

ABD yetkilileri, Çinli şirketlerin ihracat kontrollerine rağmen Nvidia çiplerini tedarik etmenin yollarını bulmaları konusunda giderek daha fazla endişe duymaya başladı. Söz konusu çiplerin, Çin ordusunu güçlendirecek yapay zeka teknolojilerine güç sağlamak ve aynı zamanda yeni gözetleme araçlarının ortaya çıkmasını sağlamak için kullanılabileceği belirtiliyor.