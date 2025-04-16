Ticaret savaşları gümüş fiyatlarını tetiklemeye devam ediyor

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı yeniden gündemde. Gümüşün ons fiyatı çarşamba günü 32,50 doları aşarak son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artışın temelinde, ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret gerilimi ve genel ekonomik belirsizlikler yer alıyor. Özellikle stratejik minerallerin ithalatına yönelik yeni gümrük tarifelerinin gündeme gelmesi, yatırımcıları yeniden gümüş gibi geleneksel güvenli limanlara yönlendirdi.

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TRUMP’TAN "KRİTİK MADENLER" TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin başta olmak üzere birçok ülkeden yapılan kritik mineral ithalatına yönelik potansiyel yeni tarifeler için resmi bir soruşturma başlatılmasını emretti. Bu adım, küresel ticaret savaşlarının derinleşebileceği yönündeki korkuları artırdı. Çin ise Trump’ın yaklaşımını açık bir şekilde “ticari zorbalık” olarak niteledi. Pekin yönetimi, halihazırda yürürlükte olan ve gelecekte yürürlüğe girmesi beklenen ABD tarifelerinin etkilerine karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı.

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ZAYIFLAYAN DOLAR GÜMÜŞÜ DESTEKLİYOR

Doların son günlerde zayıflaması da gümüş fiyatlarının yükselişinde etkili oldu. Uzmanlara göre, ABD ekonomisinin yeni tarifeler nedeniyle yavaşlayabileceği beklentisi, yatırımcıları Amerikan dolarından uzaklaştırıyor. Bu durum, gümüş ve altın gibi değerli metallere olan ilgiyi artırıyor. Ekonomik belirsizlik ortamında yatırımcıların güvenli liman arayışı, gümüşe olan talebi daha da güçlendiriyor.

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FED BAŞKANI POWELL’IN AÇIKLAMALARI BEKLENİYOR

Piyasaların dikkatle takip ettiği bir diğer gelişme ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın yapması beklenen açıklamalar. Powell’ın faiz oranları ve enflasyon beklentilerine dair vereceği sinyaller, değerli metallerin seyrinde belirleyici olacak. Faizlerin sabit kalması ya da düşürülmesi yönünde bir mesaj gelmesi, gümüş fiyatlarını daha da yukarı çekebilir.

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JEOPOLİTİK GERİLİMLER VE ARZ ENDİŞELERİ

Ticaret savaşlarının yanı sıra, bazı madenlerin arzına yönelik endişeler de gümüşü destekliyor. Gümüş üretiminde başlıca ülkelerden biri olan Meksika’daki siyasi dalgalanmalar ve iş gücü sıkıntıları, küresel arzda potansiyel daralmalara işaret ediyor. Ayrıca teknolojik cihazlarda ve güneş enerjisi panellerinde kullanılan gümüşe olan endüstriyel talep, fiyatların uzun vadede yüksek kalmasına neden olabilir.

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YATIRIMCILARIN YENİ ROTASI

Ekonomik ve jeopolitik risklerin artması, yatırımcıları klasik güvenli limanlardan biri olan gümüşe yönlendiriyor. Altına göre daha düşük maliyetli olan gümüş, aynı zamanda volatilitesi yüksek bir varlık olmasıyla da dikkat çekiyor. Analistler, kısa vadede fiyatlarda dalgalanma ihtimali bulunsa da gümüşün 2025 yılı içinde 35 dolar seviyesini test edebileceği öngörüsünde bulunuyor.