Ticari araç ile motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada! 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

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Kaza, Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen A.Ş. yönetimindeki 45 AGS 850 plakalı hafif ticari araç, kavşakta seyir halinde olan motosiklete çarptı.

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Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Himmet Uzun (56) ile motosiklette yolcu olarak bulunan Emine Uzun (49) yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Himmet Uzun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Emine Uzun’un tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

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