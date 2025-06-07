Ticari araç ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kaynak: İHA
Ticari araç ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Adıyaman’da meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında sürücüleri öğrenilemeyen 02 BC 832 plakalı otomobil ile 02 HS 703 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralıya müdahale edildi.

Yaralanan kişi hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Yapılan incelemelerin ardından kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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