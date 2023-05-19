Ticari araç, otomobil ile çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

DHA
Olay, saat 08.00 sıralarında Kadınhanı Polatlı kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Ali Berber'in kullandığı otomobil, Mehmet Kara idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışma sonrası hafif ticari araç savruldu. Araçta bulunan Oğuzhan Coşkun olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler Mehmet Kara ile Ali Berber, Arif Doğru, Aydın Özdemir, Cemil Kaya ve Ülken Ünsal yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çeşitle hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.