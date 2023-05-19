Ticari araç, otomobil ile çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ticari araç, otomobil ile çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

DHA

Olay, saat 08.00 sıralarında Kadınhanı Polatlı kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Ali Berber'in kullandığı otomobil, Mehmet Kara idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışma sonrası hafif ticari araç savruldu. Araçta bulunan Oğuzhan Coşkun olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler Mehmet Kara ile Ali Berber, Arif Doğru, Aydın Özdemir, Cemil Kaya ve Ülken Ünsal yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çeşitle hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öne Çıkanlar
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Son Haberler
Yemen: Husiler ateşkesin yenilenmesini engelliyor Güncel
Yemen: Husiler ateşkesin yenilenmesini engelliyor
Açılım kurbanı Yüzbaşı ve kardeşinin tabutu başında isyan eden Yarbay: Erdoğan ordudan attı Siyaset
Açılım kurbanı Yüzbaşı ve kardeşinin tabutu başında isyan eden Yarbay: Erdoğan ordudan attı
Rus ordusuna 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü asker alındı Dünya
Rus ordusuna 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü asker alındı
Nazilli’de kuyumcuda kavga: 3 yaralı Güncel
Nazilli’de kuyumcuda kavga: 3 yaralı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 2023 19 Mayıs mesajları.. Keşfet
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 2023 19 Mayıs mesajları..
İstanbul'un iki ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon Yaşam
İstanbul'un iki ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Kocaeli’deki 19 Mayıs’ta ortalık karıştı. Erdoğan’ın mektubu okununca gençler yuhaladı Güncel
Kocaeli’deki 19 Mayıs’ta ortalık karıştı. Erdoğan’ın mektubu okununca gençler yuhaladı