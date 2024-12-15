Ticari araç tarlaya uçtu, amca öldü, yeğeni yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Batman-Diyarbakır kara yolu, Sinan Köyü mevkiinde meydana geldi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden Batman'a seyir halinde olan İshan Işık'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada, araçta bulunan amca İshan Işık ve yeğeni Murat Işık (35) yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan amca ve yeğenini bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Amca İshan Işık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve üç çocuk babası olan İshan Işık'ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.