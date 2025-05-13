Ticari aracın üzerinden geçtiği 4 yaşındaki çocuk can verdi

Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Abdurrahmangazi Mahallesi Melik Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk, koşarken dengesini kaybedip yere düştü

. Bu sırada sokaktan geçen hafif ticari araç, çocuğun üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.