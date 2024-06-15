Ticari araçla çarpışan otomobil 175 metre sürüklendi: 4 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet S. yönetimindeki 19 AET 087 plakalı Audi marka otomobil, önce köprü kıyısındaki beton bariyere, ardından da E.Y.’nin kullandığı 24 ABS 498 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yaklaşık 175 metre sürüklendi. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü E.Y. direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere savruldu.

Kaza ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, hafif ticari araç sürücüsü E.Y. ile araçtaki 2’si çocuk toplam 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kullanılamaz hale gelen iki araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayı anlatan otomobil sürücüsü Mehmet S., "Yolda dengesizlik vardı. Sollamaya çalıştığımda, sol şeritteydi ve selektör yaptım. Bir dengesizlik vardı, sol şeride girip çıkıyordu," ifadelerini kullandı.