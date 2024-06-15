Ticari araçla çarpışan otomobil 175 metre sürüklendi: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Ticari araçla çarpışan otomobil 175 metre sürüklendi: 4 yaralı

Kırıkkale'de Kurban Bayramı arefe gününde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin 175 metre sürüklendiği kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet S. yönetimindeki 19 AET 087 plakalı Audi marka otomobil, önce köprü kıyısındaki beton bariyere, ardından da E.Y.’nin kullandığı 24 ABS 498 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yaklaşık 175 metre sürüklendi. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü E.Y. direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere savruldu.

Kaza ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, hafif ticari araç sürücüsü E.Y. ile araçtaki 2’si çocuk toplam 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kullanılamaz hale gelen iki araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayı anlatan otomobil sürücüsü Mehmet S., "Yolda dengesizlik vardı. Sollamaya çalıştığımda, sol şeritteydi ve selektör yaptım. Bir dengesizlik vardı, sol şeride girip çıkıyordu," ifadelerini kullandı.

aw228912-01.jpg

aw228912-02.jpg

aw228912-03.jpg

aw228912-04.jpg

aw228912-05.jpg

aw228912-06.jpg

Son Haberler
Pendik'te kaybolan 15 yaşındaki Nisanur Dolu için arama çalışmaları başlatıldı Gündem
Pendik'te kaybolan 15 yaşındaki Nisanur Dolu için arama çalışmaları başlatıldı
Düğünde gelini yerde sürükleyen damada meydan dayağı attılar Gündem
Düğünde gelini yerde sürükleyen damada meydan dayağı attılar
Kilis'te barajda boğulan 15 yaşındaki gençten acı haber Yerel Haberler
Kilis'te barajda boğulan 15 yaşındaki gençten acı haber
Bayram temizliği yaparken pencereden beton zemine çakıldı Gündem
Bayram temizliği yaparken pencereden beton zemine çakıldı
Marmaris ve Datça’ya 24 saatte 50 bin araç girdi Gündem
Marmaris ve Datça’ya 24 saatte 50 bin araç girdi
Hırvatları parçalayan İspanyolların Montella'ya gönderdiği mesajı açıkladı Spor
Hırvatları parçalayan İspanyolların Montella'ya gönderdiği mesajı açıkladı
Bursa'da motosiklet kazası. 1 yaralı Gündem
Bursa'da motosiklet kazası. 1 yaralı