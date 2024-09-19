Ticari araçla çarpışan otomobil bir evin bahçesine daldı

Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Denizli istikametinden Muğla istikametine seyir halinde ilerleyen 34 DA 8591 plakalı ticari araç, o esnada Kötekli Mahallesi'nden Denizli yoluna çıkan 59 AJC 574 plakalı otomobille hızla çarpıştı. Çarpışma sonrası ticari araç takla atarken, savrulan otomobil ise bir evin bahçesine daldı.

2 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlar çekici marifetiyle yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.