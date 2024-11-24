Ticari taksi ile çarpışan kamyonet devrildi: 6 yaralı var

Kaynak: İHA
Ticari taksi ile çarpışan kamyonet devrildi: 6 yaralı var

Kayseri Melikgazi'de ticari taksi ile çarpışan kamyonet devrildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ticari taksi ile çarpışan kamyonet devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı ile Kızılırmak Caddesi kesişiminde M.C.'nin sürücüsü olduğu 38 T 0688 plakalı ticari taksi ile E.S.'nin kullandığı 38 AJP 901 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıların ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Araçlarda bulunan 6 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar da incelemelerin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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