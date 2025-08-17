Ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan ticari taksi, savrularak bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Başpınar Kavşağı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki otomobil ile Toyota marka ticari taksi kafa kafaya vuruldu. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari taksi, bir oto lastik dükkanının duvarına çarpıp durabildi.

Kazadan sürücüler ile bir yolcu yaralı olarak çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Kaza yapan araçlar, trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından otoparka kaldırıldı.

