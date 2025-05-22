Ticari taksiyle çarpıştı, takla attı! Çorum’da mucize kurtuluş

Kaynak: İHA
Ticari taksiyle çarpıştı, takla attı! Çorum’da mucize kurtuluş

Çorum’da ticari taksiyle çarpışan otomobil kaldırıma çıkarak takla attı. Kazayı sürücüler yara almadan atlatırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza, Emek Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. idaresindeki 19 KC 520 plakalı otomobil ile S.B. yönetimindeki 19 T 0692 plakalı ticari taksi çarptıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan S.B. yönetimindeki otomobil park halindeki araca çarparken, Ş.A. yönetimindeki otomobil ise kaldırıma çarparak takla attı.

Kazada sürücüler yara almadan kurtuldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.iha-20250522aw460574-3.jpg

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