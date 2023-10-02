Tifo nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Kadınların korkulu rüyası olan tifo hastalığıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında çokça aratılıyor. Peki, tifo nedir? Tifo belirtileri nelerdir? Tifo tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

KAYNAK: Haber Merkezi
Tifo nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan tifo hastalığıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan tifo hastalığıyla ilgili detaylar…

TİFO NEDİR?

Tifo, ateş, kusma, ishal ve kızarıklık gibi belirtiler ortaya çıkaran, Salmonella bakterisinden alınan ve insandan insana geçen, aynı zamanda enterik ateş olarak da adlandırılan hayati riske neden olabilen bakteriyel bir enfeksiyondur. İçme suyuyla birlikte el yıkama alışkanlığının az olduğu, en fazla tifo vakası olan ve salgın meydana getiren bölgeler Afrika ve Güney Asya olarak kabul edilir.

Daha sık görülen bu bölgelerdeki tifo vakaları özellikle çocuklar için ciddi bir tehlike oluşturur. Tifo hastalığının aşısı mevcut olup aynı zamanda antibiyotik tedavisiyle de iyileşmesi söz konusudur.

Önemli olan tifo belirtileri ortaya çıktığında vakit kaybetmeden doktora başvurmaktır.

TİFO BELİRTİLERİ NELERDİR?

-39 ila 40°C'e kadar çıkabilen yüksek ateş

-Halsizlik

-Mide ağrısı

-Öksürük

-İştahsızlık

-Döküntü

-Kas ağrıları

-Kızarıklık

-İshal

-Mide bulantısı

-Şişkinlik

-Karın ağrısı-Kabızlık

-Baş ağrısı

TİFO TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Tifo hastalığının en sık tercih edilen tedavisi antibiyotik kullanımıdır. Doktorlar tifo tedavisinde hamile olan kadınlar hariç siprofloksasin önerir. Antibiyotik tedavisi dışında doktor, kişinin vücut dengesini koruması ve su kaybının telafi edilmesi için bol su içilmesini tavsiye eder. Daha ciddi tifo vakalarında ise kişinin hastaneye yatması gerekebilir.

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