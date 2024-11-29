TİGEM, 2 seyahat için 276 milyon lira harcadı iddiası... CHP'li vekil Mehmet Tahtasız açıkladı

CHP'li Mehmet Tahtasız, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü yöneticilerinin 13 farklı ülkeye yaptığı resmi seyahatlerin harcamalarını açıkladı. Tahtasız, Sudan ve Venezuela’ya yapılan seyahatlere toplam 276 milyon 573 bin TL harcandığını iddia etti.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)’in yurtdışı harcamalarına ilişkin CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, veriler ile bomba iddialarda bulundu. TİGEM’in yurtdışı harcamalarını gündeme taşıyan Tahtasız, “Sudan’a, Nijer’e ve Venezuela’ya yapılan seyahatlerin amacı ve maliyeti nedir?” sorusunu iletti. TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç’in yazılı yanıtında, yapılan seyahatlerin detaylarına yer verdi. Ancak bazı ülkelerle ilgili harcama kalemleri belirsiz kaldığını Tahtasız videolu yanıtla anlattı.

13 ÜLKE İÇİN DEV BÜTÇE

TİGEM’in son 5 yılda ABD, Avusturya, Irak, Uruguay, Sırbistan, Sudan, Özbekistan, Almanya, Katar, Birleşik Krallık, Azerbaycan, İtalya ve Venezuela’ya resmi görev kapsamında seyahatler gerçekleştirdiği belirtildi. Sudan ve Venezuela’ya yapılan ziyaretlerin ise anlaşmalar kapsamında müzakere ve arazi incelemeleri için düzenlendiği aktarıldı. Yazılı açıklamada, “Bu ülkelerdeki konaklama, iaşe ve ulaşım giderleri ev sahibi ülkeler tarafından karşılanmış, ancak TİGEM’in geçici görevli personeline ulaşım ve harcırah için toplam 276 milyon 573 bin TL ödeme yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

“İKİ ÜLKEYE SEYAHAT İÇİN 276 MİLYON TL”

CHP’li Tahtasız, paylaşım yaptığı videoda özellikle Sudan ve Venezuela’ya yapılan harcamaların sonuçsuz kaldığının altını çizerken, sadece iki ülkeye seyahat için 276 milyon TL harcandığını iddia etti. Tahtasız, “Bu paranın büyük kısmı harcırah olarak dağıtılmış. Üstelik verilen yanıtta diğer 11 ülkeye yapılan seyahatlerin amacı ve maliyeti açıklanmamış. ABD, Almanya ve Avusturya gibi ülkelere neden gidildiği de belli değil” ifadelerini kullandı.

Mehmet Tahtasız, TİGEM’e çağrıda bulunarak, yurtdışı seyahat harcamalarının detaylarının kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti. Tahtasız, “Bu konuyu KİT Komisyonu’nda takip etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.TİGEM’in yurtdışı harcamalarına ilişkin detayların açıklanması beklenirken, harcamaların etkinliği ve şeffaflığı konusundaki tartışmalar ise sürüyor.