TİGEM’den bölge çiftçisini umutlandıran proje

Bu müdürlükte gerçekleştirilen deneme ekimi sonuçları, yeni ürünlerin başarılı olduğunu gösterdi. TİGEM'in deneme alanlarında ekilen ve test edilen tohum çeşitleri, bölgenin iklim ve arazi yapısına uyum sağladığı için çiftçilerin umudu haline geldi.

Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşit tanıtım ve tarla günü etkinliğine, TİGEM Genel Müdürü Hasan İzginç başta olmak üzere bölgedeki tarım ve ormancılık ile ilgili il müdürleri, TMO yetkilileri, ziraat odası başkanları, araştırma enstitüsü müdürleri, TİGEM bayileri, ziraat fakültesi akademisyenleri, öğrencileri ve bölge çiftçileri katıldı. Program kapsamında, TİGEM'in deneme alanlarında ekimi yapılan ürünler incelendi ve bölge tarımı için önemli katkılar sağlayabilecek ürünler belirlendi.

Deneme alanında TİGEM'e ait çeşitlerle birlikte 11 farklı kuruluşa ait toplam 84 çeşit ürün test edildi. Bu ürünler arasında buğday, arpa, tritikale, nohut, fiğ, mürdümük ve bezelye gibi çeşitler yer aldı. TİGEM, ekimden büyüme aşamasına kadar çeşitli testlerle ürünlerin adaptasyonunu gözlemledi ve şu ana kadar olumlu sonuçlar elde etti.

TİGEM Genel Müdürü Hasan İzginç, yapılan incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada, çiftçi temsilcileri, tohum bayileri ve diğer paydaşlarla birlikte ürünleri değerlendirdiklerini belirtti. Türkiye'nin tohumculuk alanında lider kuruluşu olan TİGEM'in, çeşitli testlerle yeni ürünler geliştirdiğini ve bunların tarım sektörüne önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü, dünya genelinde tek parça halinde en büyük araziye sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. İşletme, Osmanlı'dan günümüze uzanan geleneksel tarım anlayışını modern teknolojiyle birleştirerek ülkeye tohumluk ve damızlık hizmetlerini sürdürüyor. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan işletmenin geniş arazisi üzerinde buğday, arpa, mercimek, yonca, ayçiçeği, mısır, Antepfıstığı gibi ürünler yetiştiriliyor. Ayrıca koyunculuk ve sığırcılık gibi hayvancılık faaliyetleri de yürütülüyor.