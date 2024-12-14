Tiger 1200 GT Pro ile iki tekerli maceralara hazır olun

2024 Triumph Tiger 1200 GT Pro, modern tasarımı ve yüksek performansı ile dikkat çekiyor. Şekillendirilmiş gövde yapısı, keskin hatlar ve kaslı duruşu, yolda güçlü bir varlık sergilemesini sağlıyor. Büyük rüzgarlık, yağmur ve rüzgara karşı mükemmel koruma sunarken, ergonomik yapısı uzun yolculuklarda bile rahatlık sağlıyor. TFT ekranı ise gerekli tüm bilgileri anında sunarak sürücünün kontrolünü kolaylaştırıyor.

Brembo fren sistemi, olağanüstü durma gücü sağlıyor. Frenlerin hissiyatı progresif ve kavrama noktası net, her koşulda güven veriyor. ABS, düşük tutuş koşullarında bile güvenli frenleme sağlıyor. Hızlı ve etkili duruş gücüyle, yüksek hızlardan bile kısa mesafede güvenle durabiliyor.

Semi-aktif süspansiyon sistemi, zorlu yollar da dahil olmak üzere her koşulda mükemmel bir sürüş rahatlığı sunuyor. Yolda karşılaşılan tüm engelleri etkili bir şekilde absorbe ederken, yüksek hızlarda stabilite sağlıyor ve virajlarda aşırı eğilmeyi önlüyor. Süspansiyon ayrıca manuel olarak ayarlanabilir, bu da sürücünün çeşitli tercihleriyle uyumlu hale gelmesini sağlıyor.

Tiger 1200 GT Pro'nun beş farklı sürüş modu bulunuyor: Yağmur, Yol, Spor, Off-Road ve Sürücü modu. Bu modlar, gaz tepkisi, ABS hassasiyeti, çekiş kontrolü ve süspansiyon gibi parametreleri sürücünün tercihlerine göre ayarlayarak her koşulda mükemmel performans sunuyor. Yağmur Modu, ıslak zeminlerde yumuşak gaz tepkisi ve artan ABS/çekiş kontrolü sağlarken, Spor Modu daha keskin bir gaz tepkisi, azaltılmış güvenlik müdahaleleri ve sertleşmiş süspansiyon sunuyor. Off-Road Modu ise zorlu arazi koşulları için gaz tepkisini daha agresif hale getiriyor.

1.160 cc'lik üç silindire sahip motoru, yüksek tork sunarak düşük hızlardan rahatça hızlanma sağlıyor. Altı vitesli şanzıman ise doğru vites aralığını bulmayı kolaylaştırıyor. Düşük ağırlık merkezi ve mükemmel ağırlık dağılımı, trafik ve virajlarda yüksek manevra kabiliyeti sağlıyor.

2024 Triumph Tiger 1200 GT Pro, 113.600 RM fiyat etiketiyle, uzun mesafeleri ve farklı arazileri fethetmeye uygun, çok yönlü bir macera turizm motosikleti olarak sınıfındaki rakiplerine meydan okuyor.