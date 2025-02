Tiger Woods öyle bir hata yaptı ki: Takım arkadaşları kahkahaya boğuldu

Golf dünyasının efsane ismi Tiger Woods, TGL turnuvasında yaşadığı büyük bir hata ile gündeme geldi. 49 yaşındaki Woods, kısmen sanal ortamda oynanan kapalı alan turnuvasında Jupiter Links takımı adına mücadele etti. Ancak turnuva sırasında yaptığı mesafe hesaplama hatası, takım arkadaşları Kevin Kisner ve Tom Kim’in kahkahalara boğulmasına neden oldu.

Woods, 13. çukura ilk vuruşunu yaptıktan sonra topunu deliğe 182 metre mesafede bıraktı. Ancak caddesiyle yaşadığı iletişim hatası sonucunda yanlış bir sopa seçerek 90 metre vuruş yaptı ve topunu hedefin 91 metre gerisinde bıraktı. Durumu fark eden Woods, hemen caddesine yöneldi ancak bu sırada Kisner ve Kim, kahkahalara boğularak yerde yuvarlandı.

???????????? #WATCH — Jupiter Links star Tiger Woods heard '99 yards’ instead of '199 yard’ and pulled out a wedge @TWlegion



pic.twitter.com/0R3e3NLzuO