Tiger Woods öyle bir hata yaptı ki: Takım arkadaşları kahkahaya boğuldu

Golf dünyasının efsane ismi Tiger Woods, TGL turnuvasında yaşadığı büyük bir hata ile gündeme geldi. 49 yaşındaki Woods, kısmen sanal ortamda oynanan kapalı alan turnuvasında Jupiter Links takımı adına mücadele etti. Ancak turnuva sırasında yaptığı mesafe hesaplama hatası, takım arkadaşları Kevin Kisner ve Tom Kim’in kahkahalara boğulmasına neden oldu.

Woods, 13. çukura ilk vuruşunu yaptıktan sonra topunu deliğe 182 metre mesafede bıraktı. Ancak caddesiyle yaşadığı iletişim hatası sonucunda yanlış bir sopa seçerek 90 metre vuruş yaptı ve topunu hedefin 91 metre gerisinde bıraktı. Durumu fark eden Woods, hemen caddesine yöneldi ancak bu sırada Kisner ve Kim, kahkahalara boğularak yerde yuvarlandı.

???????????? #WATCH — Jupiter Links star Tiger Woods heard '99 yards’ instead of '199 yard’ and pulled out a wedge @TWlegion



pic.twitter.com/0R3e3NLzuO — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) February 19, 2025

Tecrübeli golfçü, yaşadığı hatayı “Golf kariyerimin en utanç verici anlarından biri yaşandı. Gerçekten berbat bir hata yaptım.” sözleriyle ifade etti. Hatanın, caddesinin mesafeyi “90” olarak söylemesiyle başladığı belirtilirken, golfte bazen ilk rakamın göz ardı edilmesinin yaygın olduğu aktarıldı.

Jupiter Links takımı, New York Golf Club karşısında 10-3 gibi farklı bir skorla mağlup olurken, Woods için bu maçın duygusal bir yanı da vardı. Efsane golfçü, 4 Şubat’ta annesi Kultida Woods’un vefatını açıklamasının ardından ilk kez bir müsabakada yer aldı. Woods’a, Kaliforniya’daki SoFi Center’da düzenlenen etkinlikte 16 yaşındaki oğlu Charlie eşlik etti.