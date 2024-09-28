Tiger Woods’un yeni logosu mahkemelik oldu

Tiger Woods’un yeni Sun Day Red golf giyim markası için tasarladığı logo, ticari marka ihlali tartışmalarına neden oldu. Sporculara yönelik soğutma ürünleri üreten Tigeraire, ABD Patent ve Marka Ofisi’ne bir itiraz bildirimi sunarak, Woods’un markası ve tasarımının, kendi tescilli logolarını "hukuka aykırı şekilde kullandığını" öne sürdü.

Tigeraire tarafından yapılan mahkeme başvurusunda, "Sun Day Red, TaylorMade ve Tiger Woods’un eylemleri Tigeraire’in uzun süredir korunan markası, kimliği ve haklarını açıkça ihlal ediyor. Bu durum, hem federal hem de eyalet düzeyinde fikri mülkiyet haklarına aykırı olup, tüketiciler arasında karışıklığa yol açmaktadır. Bu nedenle başvuru reddedilmelidir," denildi.

Sun Day Red markasının arkasındaki TaylorMade Golf şirketi ise CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Ticari markalarımızın güvence altına alındığından tamamen eminiz” ifadelerini kullandı.

Tiger Woods, geçtiğimiz mayıs ayında 27 yıllık Nike işbirliğinin ardından Sun Day Red markasını piyasaya sürmüştü. Woods, her Pazar kırmızı giydiği gerçeğine atıfta bulunan markanın logosunun, kariyerinde kazandığı 15 büyük turnuvaya da bir saygı duruşu olduğunu belirtti.

TaylorMade CEO'su David Abeles ise, Sun Day Red'in Kuzey Amerika pazarında büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Tiger Woods'un sözcüsü konuya dair açıklama yapmayı reddetti.