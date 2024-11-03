Tigran Gambaryan’ın davası düşürüldü: Binance yöneticisi hakkında şaşırtan karar

Nijerya, dünya çapında en büyük kripto para borsası Binance’in mali suç uyum sorumlusu Tigran Gambaryan’a açtığı kara para aklama davasını geri çekti. ABD vatandaşı olan Gambaryan, iş gezisi için Şubat ayında geldiği Nijerya’da tutuklanmış ve Nisan ayında Kuje Cezaevi’ne sevk edilmişti. Binance’in ülkedeki ekonomik krizleri körüklediğini iddia eden Nijeryalı yetkililer, platformun döviz kurlarını manipüle ederek ulusal para birimi değer kaybını hızlandırdığını öne sürüyordu. Ancak Gambaryan, suçlamaları reddetti.

Gambaryan’ın sağlık durumu nedeniyle ailesi serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Eşi, Ağustos ayında, Kuje Cezaevi'ndeki koşulların Gambaryan’ın sırtındaki fıtığı kötüleştirdiğini ve kalıcı hasar riski oluşturduğunu açıkladı. Mahkeme, kaçma riski olduğu gerekçesiyle iki kez kefalet talebini reddetmişti. Gambaryan’ın meslektaşı ve Binance’in Afrika bölge müdürü Nadeem Anjarwalla ise, gözaltında tutulduğu dönemde kaçmayı başararak hâlâ arananlar listesinde.

Reuters’a göre, Gambaryan’ın sağlık sorunları nedeniyle geçen Cuma günü duruşmaya katılamadığı ve yargı sürecinin ertelendiği bildirildi. Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), çarşamba günü mahkemede Gambaryan’a yönelik suçlamaları düşürdüğünü açıkladı.

Binance’e yönelik vergi kaçakçılığı suçlamalarının ise devam edeceği belirtildi. Öte yandan Binance, ABD yasalarını da ihlal ettiği gerekçesiyle geçen yıl kurucusu Changpeng Zhao’nun hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.