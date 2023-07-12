Tik Tok'ta en çok takip edilen ünlü isimler. Aralarında bir de Türk var

Dünyada en çok takipçisi olan ünlü TikTok kullanıcıları açıklandı. Aralarında Türkiye'den de bir isim var.
Video paylaşımını esas alan sosyal medya platformu TikTok, 2017'den beri hayatımızda; ancak popülerliği 2019'da arttı, 2020'deki pandemide zirveye çıktı.
Peki, videoların milyonlarca defa izlendiği TikTok'ta en fazla hangi isimler takip ediliyor?
NTV'nin haberine göre; Milyonlarca takipçisi olan TikTok hesapları arasında bir de Türk var.
10. Dwayne JohnsonTakipçi sayısı: 71,1 milyon
9. Burak Özdemir (CZN Burak) Takipçi sayısı: 71,7 milyon
8. Will Smith Takipçi sayısı: 73,1 milyon
7. Kimberly LoaizaTakipçi sayısı: 75,9 milyon
6. Zach King Takipçi sayısı: 78 milyon
5. MrBeast (Jimmy Donaldson)
Takipçi sayısı: 84,8 milyon
4. Addison Rae Takipçi sayısı: 88,5 milyon
3. Bella Poarch Takipçi sayısı: 92,6 milyon
2. Charli D’Amelio Takipçi sayısı: 151 milyon
1. Khabane Lame
Takipçi sayısı: 161,3 milyon