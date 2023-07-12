Tik Tok'ta en çok takip edilen ünlü isimler. Aralarında bir de Türk var

Dünyada en çok takipçisi olan ünlü TikTok kullanıcıları açıklandı. Aralarında Türkiye'den de bir isim var.

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Tik Tok'ta en çok takip edilen ünlü isimler. Aralarında bir de Türk var 1

Video paylaşımını esas alan sosyal medya platformu TikTok, 2017'den beri hayatımızda; ancak popülerliği 2019'da arttı, 2020'deki pandemide zirveye çıktı.

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Tik Tok'ta en çok takip edilen ünlü isimler. Aralarında bir de Türk var 2

Peki, videoların milyonlarca defa izlendiği TikTok'ta en fazla hangi isimler takip ediliyor?

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Tik Tok'ta en çok takip edilen ünlü isimler. Aralarında bir de Türk var 3

NTV'nin haberine göre; Milyonlarca takipçisi olan TikTok hesapları arasında bir de Türk var.

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Tik Tok'ta en çok takip edilen ünlü isimler. Aralarında bir de Türk var 4

10. Dwayne Johnson
Takipçi sayısı: 71,1 milyon

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Tik Tok'ta en çok takip edilen ünlü isimler. Aralarında bir de Türk var 5

9. Burak Özdemir (CZN Burak)
Takipçi sayısı: 71,7 milyon

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Tik Tok'ta en çok takip edilen ünlü isimler. Aralarında bir de Türk var 6

8. Will Smith
Takipçi sayısı: 73,1 milyon

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Tik Tok'ta en çok takip edilen ünlü isimler. Aralarında bir de Türk var 7

7. Kimberly Loaiza
Takipçi sayısı: 75,9 milyon

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Tik Tok'ta en çok takip edilen ünlü isimler. Aralarında bir de Türk var 8

6. Zach King Takipçi sayısı: 78 milyon

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Tik Tok'ta en çok takip edilen ünlü isimler. Aralarında bir de Türk var 9

5. MrBeast (Jimmy Donaldson)

Takipçi sayısı: 84,8 milyon

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Tik Tok'ta en çok takip edilen ünlü isimler. Aralarında bir de Türk var 10

4. Addison Rae
Takipçi sayısı: 88,5 milyon

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Tik Tok'ta en çok takip edilen ünlü isimler. Aralarında bir de Türk var 11

3. Bella Poarch
Takipçi sayısı: 92,6 milyon

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Tik Tok'ta en çok takip edilen ünlü isimler. Aralarında bir de Türk var 12

2. Charli D’Amelio
Takipçi sayısı: 151 milyon

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Tik Tok'ta en çok takip edilen ünlü isimler. Aralarında bir de Türk var 13

1. Khabane Lame

Takipçi sayısı: 161,3 milyon

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