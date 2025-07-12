TİKA Başkanlığı görevinden alınan Kayalar'dan açıklama

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı. Bu göreve, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren atandı.

Serkan Kayalar, alınan kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Hayırlı bir görevin hitamı… Bu güzel kurumla yollarım 14 sene önce kesişti. Rabbim iki seneye yakını vekâlet 4 senesi de asalet olmak üzere 6 sene emaneti taşıma bahtiyarlığını nasip etti. Gönül coğrafyalarından kriz coğrafyalarına yüzlerce ülkede binlerce projenin hademesi olduk. İşittiğimiz, işitmediğimiz dualar aldık. Rabbim bu güzel işlerin ecrini ahirette de bize nasip etsin.

Tabi ben değil biz yaptık. En başta bize bu görevi layık gören ve bu güne kadar vizyonuyla bize yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bize her daim destek olan, önümüzü açan Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, kurumumuzdan sorumlu Bakan Yardımcımız Serdar Çam ve diğer amirlerimize, ayrıca Başkan Yardımcılarımız, Daire Başkanlarımız, Uzmanlarımız, her kademeden çalışanımız, koordinatör ve yardımcılarımız, yerel personelimiz, notlarımızı kolay okuyalım diye bizi sarsmadan menzile ulaştıran abimiz, çayımızı demleyen nazımızı çeken ekibimiz, bizi koruyan kurumu tertemiz yapan arkadaşlarımız ve tabi Özel Kalemde gece gündüz demeden bizle beraber olan yol arkadaşlarımız hepsinin bu hikayede yeri ayrı.