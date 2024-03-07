TİKA, Filistinlilere 400 sefertası dağıttı

Kaynak: AA
TİKA, Filistinlilere 400 sefertası dağıttı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Hz. İbrahim Tekkesi İmarethanesi'nde Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı.

TİKA, 400 sefertasını ihtiyaç sahiplerine dağıtarak onların Ramazan öncesi yemeklerini rahatça taşıyabilmelerini sağladı.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Hatim el-Bekri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen yardım faaliyetine ilişkin detaylar paylaştı. Bekri, TİKA'nın desteğiyle Hz. İbrahim Tekkesi İmarethanesi'nde hazırlanan yemeklerin ihtiyaç sahibi ailelere kolayca ulaştırılması için Ramazan ayı öncesi sefertası dağıtımının gerçekleştirildiğini belirtti.

Bekri, bu yardımın TİKA'nın imarethanesi ve Filistinlilere sağladığı geniş kapsamlı desteklerin bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin Filistin halkına olan desteğini takdir ediyoruz." dedi. Sefertası dağıtımının TİKA ile yapılan işbirliğinin bir parçası olduğunu ifade eden Bekri, "TİKA'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ramazan ayının başlamasını ve Gazze'deki çatışmaların sona ermesini diliyoruz." şeklinde konuştu.

Hz. İbrahim Tekkesi, Eyyubiler döneminde inşa edilmiş olup Osmanlı döneminde geliştirilmiş bir yapıdır. İmarethanesi, kuruluşundan bu yana ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtmaktadır. Hz. İbrahim Tekkesi İmarethanesi, TİKA tarafından 2017 yılında restore edilerek hizmete açılmıştı.

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