Niamey'deki Kaoussar Yetimhanesi bünyesinde kurulan atölyenin resmi açılışı Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Özgür Çınar ve TİKA Niamey Koordinatörü Ali Kurt'un katılımlarıyla yapıldı.

İlk aşamada 30 yetim ve yoksul gence temel marangozluk eğitimi verilecek atölye, hızar, kompresör, taşlama makinesi, elektronik zımpara, matkap, dekupaj makinesi, torna tezgahları ve masa üstü testere gibi çeşitli ekipmanlarla donatıldı.

Eğitimlerde kullanılacak malzemelerin yanı sıra öğrenci ve eğitmenlerin lojistik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ahşap dolaplar ve üç tekerlekli motosiklet de temin edildi.

Marangozluk alanında sürekli eğitim hizmeti verilecek atölye, uzun vadede yüzlerce yetim ve yoksul gencin meslek sahibi olmasına imkan tanıyacak.

Projeyle Nijer'in marangozluk alanındaki beşeri kapasitesinin artırılması, ülke ekonomisine katkı sağlanması ve gençlerin topluma kazandırılması hedefleniyor.