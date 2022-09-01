1 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Açık kalp ameliyatlarının sonu mu geliyor?

Boğaziçi Üniversitesinde, aort damarında tıkanmaya neden olan lezyonların açık ameliyat yerine kasıktan girip temizlenmesi için sistem geliştirildi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 08:21
Takip Et

Tıkanan aort damarı geliştirilen sistemle kasıktan girip temizlenecek

Açık kalp ameliyatlarının sonu mu geliyor?
+
Aa
-

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezine bağlı Temiz Oda'da aort damar tıkanıklığı bulunanlarının açık kalp ameliyatı yerine kasık ve koldan girip lezyonlarını temizleyecek prototip geliştirilmesi için çalışma yürütüldü.

Hayvanlar üzerinde 1,5 yıl deneme çalışması yapılacak uygulama, başarılı olması durumunda insanlarda kullanılmaya başlanacak. Proje, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de de sergileniyor.

Temiz Oda Teknik Koordinatörü ve bilimsel proje uzmanı Ahmet Turan Talaş, AA muhabirine, üniversite ve sanayi iş birliğiyle insanlarda aort damar tıkanmalarını açabilecek bir sistem tasarladıklarını açıkladı.

Aort damar tıkanmalarının açık kalp ameliyatları ile giderildiğini anlatan Talaş, "Kateter, akıllı metal dediğimiz nikel titanyum alaşımı olan ve ısı ile şekillendirilebilen bir malzeme prototipi geliştirdik. Bu projeyi kamu alanında yapan tek kurumuz. Yurt içinde uluslararası geçerliliği bulunan ISO 13485-2016 Kalite Yönetim Sistem Sertifikamız var. Bu tür projeleri de o sertifika sayesinde yapabiliyoruz. Ürettiğimiz prototip, aort damarın içindeki lezyonları birkaç saat içinde kasıktan giriş yaparak temizleyebiliyor." şeklinde konuştu.

Talaş, geliştirdikleri sistemle aort damarına müdahalenin bir anjiyo operasyonu kadar süreceğine dikkati çekerek şunları şöyledi::

"Kısa sürede insanların aort damarları temizlenmiş olacak. Bu proje ülkemiz için de önemli katma değer oluşturacak. Prototip çalışması tamamen bitti, önümüzdeki günlerde domuzlar üzerinde çalışmaya başlıyoruz. 1,5 yıl içinde özel sektörle birlikte 'C' belgesi alarak Türkiye'deki hastanelerde kullanılmasını planlıyoruz."diye konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
1
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
2
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
3
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
4
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
﻿Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
5
﻿Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
﻿Abdullah Gül'ün hayallerini yıkacak açıklama CHP'den geldi
6
﻿Abdullah Gül'ün hayallerini yıkacak açıklama CHP'den geldi
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
7
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
﻿Valizden kokain çıktı
﻿Valizden kokain çıktı
﻿Valizden kokain çıktı
﻿Yaz transfer dönemi sona eriyor. İşte kapanış tarihleri
﻿Yaz transfer dönemi sona eriyor. İşte kapanış tarihleri
﻿Yaz transfer dönemi sona eriyor. İşte kapanış tarihleri
﻿Evin çatısında kenevir ele geçirildi
﻿Evin çatısında kenevir ele geçirildi
﻿Evin çatısında kenevir ele geçirildi
﻿‘Kalp’ operasyonu genç hemşireye hayat verdi
﻿‘Kalp’ operasyonu genç hemşireye hayat verdi
﻿‘Kalp’ operasyonu genç hemşireye hayat verdi
﻿Çanakkale Bayramiç Belediyesi personel alacak
﻿Çanakkale Bayramiç Belediyesi personel alacak
﻿Çanakkale Bayramiç Belediyesi personel alacak
﻿Balotelli ile tartışan Montella'dan flaş açıklama
﻿Balotelli ile tartışan Montella'dan flaş açıklama
﻿Balotelli ile tartışan Montella'dan flaş açıklama
﻿Çorlu’da zehir tacirlerine operasyon 3 şüpheli tutuklandı
﻿Çorlu’da zehir tacirlerine operasyon 3 şüpheli tutuklandı
﻿Çorlu’da zehir tacirlerine operasyon 3 şüpheli tutuklandı
﻿ABD'de hemşire isyanı
﻿ABD'de hemşire isyanı
﻿ABD'de hemşire isyanı
﻿Kan grubu A olanlar için korkutan araştırma: Risk çok daha yüksek
﻿Kan grubu A olanlar için korkutan araştırma: Risk çok daha yüksek
﻿Kan grubu A olanlar için korkutan araştırma: Risk çok daha yüksek
﻿Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı belli oldu
﻿Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı belli oldu
﻿Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı belli oldu
﻿Haaland'dan Premier Lig rekoru: İlk 5 maçta 9 gol
﻿Haaland'dan Premier Lig rekoru: İlk 5 maçta 9 gol
﻿Haaland'dan Premier Lig rekoru: İlk 5 maçta 9 gol
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.