TikTok 28 Kasım'da veda ediyor

TikTok Music, 28 Kasım 2024’te kapanıyor. Şirketin web sitesinde yapılan duyuruda, hizmetin Endonezya, Brezilya, Avustralya, Singapur ve Meksika’da mevcut olduğu belirtildi.

Aboneler, 28 Kasım’a kadar hizmeti kullanmaya devam edebilecek ve bu tarihten sonra yenilemeler otomatik olarak iptal edilecek. Çalma listelerini diğer yayın hizmetlerine aktarmak isteyen kullanıcıların bunu 28 Ekim’e kadar yapmaları gerekiyor. Geri ödeme talepleri için de son tarihin 28 Kasım olduğu açıklandı

TikTok Küresel Müzik İş Geliştirme Başkanı Ole Obermann, “Müzik ekle uygulamamız, ortak müzik akışı hizmetlerindeki çalma listelerine yüz milyonlarca parçanın kaydedilmesini sağladı. TikTok’un sanatçılar, söz yazarları ve endüstri yararına müzik akışı hizmetlerinde daha fazla müzik dinlenmesi ve değer yaratma rolünü ilerletme hedefimize odaklanmak için Kasım ayı sonunda TikTok Music’i kapatacağız,” dedi12.

TikTok Music, 2023’te büyük bir dikkat çekmiş ve Spotify ile Apple Music gibi devlere rakip olarak konumlandırılmıştı. Ancak, yüksek rekabet nedeniyle yeterli ilgi görmediği düşünülüyor2. TikTok’un bu alandaki stratejilerini yeniden değerlendireceği belirtiliyor.