TikTok, Apple ve Google mağazalarına döndü

TikTok erişime kapatıldı

TikTok, yaklaşık bir ay süren yasağın ardından ABD uygulama mağazalarına geri yüklendi. Apple ve Google, 13 Şubat 2025'te, ByteDance tarafından geliştirilen TikTok ve diğer uygulamaları (video editörü CapCut ve sosyal medya uygulaması Lemon8) ABD mağazalarına yeniden dahil etti. Bu gelişme, TikTok'un, ABD hükümetinin ulusal güvenlik yasasına uymak amacıyla daha önce mağazalardan kaldırılmasının ardından yaşandı.

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TikTok'un ABD'deki operasyonları, uzun süredir ABD hükümetinin ulusal güvenlik endişeleriyle gündemdeydi. Eski Başkan Joe Biden, ByteDance'in Çin menşeli olması nedeniyle TikTok'un ABD faaliyetlerinin başka bir şirkete devredilmesi gerektiğini belirten bir yasa çıkarmıştı. Bu yasa, 19 Ocak 2025'e kadar ByteDance'in, TikTok'un ABD operasyonlarını Çinli olmayan bir şirkete satmasını öngörüyordu. Yasa, mağaza operatörlerine uygulanan ciddi mali cezalarla tehdit ediyordu. Ancak ByteDance'in itirazları üzerine, ABD Yüksek Mahkemesi, 17 Ocak'ta bu yasayı onaylamıştı.

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Bu gelişme üzerine, ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025'te imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle yasağın ertelenmesini sağlamıştı. ByteDance'e, TikTok'un ABD operasyonlarını satabilmesi için 75 günlük bir süre tanıyan bu kararname, uygulamanın ABD'deki yeniden hizmete girmesini sağladı. Ancak, Apple ve Google, yasanın ertelenmesi nedeniyle uygulamanın ABD mağazalarından kaldırılmasını sürdürdü, çünkü mağaza operatörleri, yasanın getirdiği cezalar konusunda karışıklık yaşıyorlardı.

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ABD kullanıcıları için durum biraz daha karmaşıktı. TikTok'u daha önce kaldırmış olanlar, uygulamayı yeniden yükleyemezken, uygulamanın hala telefonlarında yüklü olan kullanıcılar, servisleri kullanmaya devam edebildiler.

TikTok'un yeniden erişime açılması, Trump'ın yönetimindeki ABD'nin, uygulamanın ABD'deki operasyonlarını satın alması konusunda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Trump, TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini satın almak için Oracle ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin devreye girebileceğini belirtti. Hatta ABD'nin, TikTok'a ortaklık kurarak %50 hisseye sahip olabileceği önerisini de gündeme getirdi. Ayrıca, TikTok’un ABD operasyonlarının satın alınması için bir egemen varlık fonu oluşturulması planlandı.

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TikTok'a yönelik bu belirsizlik ortamı, rakip sosyal medya platformlarını da harekete geçirdi. X ve Bluesky, hızla dikey video akışlarını başlatırken, Meta, CapCut'a rakip olacak yeni bir video düzenleme uygulaması duyurdu.

TikTok'un mağazalara geri dönmesi, uygulamanın ABD pazarındaki geleceği hakkında hala pek çok soru işareti barındırıyor. ByteDance'in, uygulamanın ABD'deki operasyonlarını satıp satmayacağı ve bu satışın hangi şirketle gerçekleşeceği, önümüzdeki süreçte belirleyici olacak.

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