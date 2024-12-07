TikTok başaramadı

TikTok, ABD'de uygulamanın yasaklanmasını veya satılmasını öngören yasanın iptali için yaptığı itirazda federal temyiz mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, yasanın kapsamlı, partiler üstü bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti. TikTok ise bu kararı ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşıyacağını açıkladı.

Yasa, TikTok'un sahibi ByteDance'in Çin devletiyle bağlantılı olduğu iddialarına dayanıyor. Ancak TikTok ve ByteDance bu suçlamaları defalarca reddetti. Mahkeme, yasanın yalnızca "düşman bir yabancı güç" kontrolüne odaklandığını ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden (ÇHC) kaynaklanan ulusal güvenlik tehditlerini ele almayı amaçladığını ifade etti. TikTok sözcüsü, yasanın "yanlış, kusurlu ve varsayımsal bilgilere dayandığını" belirterek, uygulamanın yasaklanmasının Amerikan vatandaşlarının ifade özgürlüğünü engelleyeceğini vurguladı.

TRUMP’IN DÖNÜŞÜ TİKTOK’A UMUT OLABİLİR Mİ?

2024 ABD Başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın, TikTok’un yasaklanmasını engelleyip engellemeyeceği belirsizliğini koruyor. Trump, seçim öncesinde uygulamaya yasak getirmeyeceğini açıklamış olsa da, Kongre'deki güçlü Çin karşıtı tutum, bu vaadin gerçekleştirilmesini zorlaştırabilir. Cornell Üniversitesi'nden Prof. James Grimmelmann, Trump'ın TikTok’a yönelik desteğinin "akıntıya karşı yüzmek" olacağını ifade etti.

Yasa, Trump’ın göreve başlayacağı 20 Ocak 2025'ten bir gün önce yürürlüğe girecek. Ancak Trump’ın seçim kampanyası sırasında verdiği sözleri yerine getirip getirmeyeceği, Kongre'nin tutumu göz önüne alındığında net değil.

KULLANICILAR VE RAKİPLER İÇİN YENİ DÖNEM

TikTok’un geleceği belirsizliğini korurken, uygulamanın kullanıcıları ve rakipleri gelişmeleri yakından takip ediyor. Küçük işletmelerin TikTok üzerinden gelir elde ettiğini belirten içerik üreticisi Tiffany Cianci, uygulamanın alternatiflerine geçiş yapmayı reddettiğini söyledi. Öte yandan, Meta, YouTube ve Snapchat gibi şirketler, TikTok’un yerini alabilecek platformlar geliştirmek için harekete geçti.

Uzmanlar, TikTok'un kısa video formatındaki başarısının, gelişmiş yapay zeka ve büyük veri altyapısına dayandığını, bu nedenle kolayca kopyalanamayacağını belirtiyor. Ancak ABD’de artan ulusal güvenlik endişeleri, TikTok’un algoritmalarını ve veri işleme kapasitesini yeniden tartışmaya açıyor. TikTok'un kaderi, yalnızca kullanıcılarını değil, aynı zamanda sosyal medya ekosistemini de kökten etkileyebilir.