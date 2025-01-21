TikTok belirsizliği sürerken Bluesky ve X, yeni video özellikleriyle sahaya iniyor

TikTok’un ABD’de yasaklanma ihtimali sosyal medya dünyasında dalgalanmalara neden oldu. Yaklaşık 170 milyon Amerikalı kullanıcıyı etkileyen bu durum, gençlerden yoğun tepkiler aldı. Bazı kullanıcılar çaresizlikle acil durum hatlarını ararken, diğerleri platformun geleceği hakkındaki belirsizlikle endişelenmeye devam ediyor. TikTok yetkilileri, platformu yeniden erişime açmak için çalıştıklarını belirtirken, bu belirsizlik ortamı rakiplerine büyük bir fırsat sundu.

Bluesky ve X gibi sosyal medya devleri, TikTok’un popüler dikey video formatını kendi platformlarına taşıyarak bu boşluğu doldurmayı amaçlıyor. TikTok’un kapanması durumunda kullanıcıların eksikliğini hissettiği kısa video içeriklerine yönelik bu hamle, dijital rekabeti yeni bir boyuta taşıdı.

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BLUESKY VE X’TEN YENİ VİDEO ÖZELLİKLERİ

Bluesky, dikey video formatına özel bir sekme ekleyerek kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar, hashtag'lere dayalı olarak video akışlarını özelleştirebilecek ve içerikleri yukarı-aşağı kaydırarak izleyebilecek. Şirketin yaptığı açıklamada, “Bluesky, tamamen sizin özelleştirebileceğiniz bir platform” ifadesi dikkat çekiyor.

X ise, kullanıcıların TikTok’ta alışkın olduğu deneyimi sunmaya odaklanarak dikey video içeriklerini ön plana çıkaran yeni bir video sekmesi geliştirdi. Ayrıca, Instagram da bu rekabetten geri kalmayarak TikTok’un CapCut uygulamasına rakip olarak ‘Edits’ isimli video düzenleme aracını piyasaya sürdü.

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TİKTOK GERİ DÖNEBİLİR Mİ?

TikTok, ABD’deki operasyonlarını yeniden başlatmak için çalışmalarını sürdürse de, belirsizlik devam ediyor. Bu süreçte Bluesky ve X’in yenilikçi video özellikleri, kısa video içeriklerine olan talebi karşılamak adına önemli bir adım olarak görülüyor. TikTok’un ABD pazarına dönüp dönemeyeceği belirsizliğini korurken, yeni oyuncular sahaya güçlü bir giriş yapmış durumda.

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