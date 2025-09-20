Tiktok canlı yayınında kan donduran görüntü! Baba tutuklandı

Tiktok canlı yayınında kan donduran görüntü! Baba tutuklandı

Hatay Erzin'de Ömer Ç. isimli bir şahıs, TikTok platformunda canlı yayınında kızını dans ettirerek para kazanmaya çalıştı. Çocuk bakanlık tarafından koruma altına alınırken, TikTokçu baba tutuklandı.


Hatay'ın Erzin ilçesinde ikamet eden Ömer Ç. isimli şahıs, sosyal medya platformu TikTok üzerinden canlı yayın açarak küçük kızını dans ettirdi. Yayından para kazanmaya çalıştığı öne sürülen baba, sosyal medyada infial yarattı.

Canlı yayını izlemekte olan bazı kullanıcılar, “Sen baba mısın”, “Kızını nasıl böyle kullanıyorsun” diyerek tepki gösterdi. Söz konusu görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve emniyet birimleri düğmeye bastı. Şahıs gözaltına alınırken çocuk koruma altına alındı.
Ömer Ç., "çocukları fuhşa teşvik etmek" suçundan tutuklandı.


Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya platformu X üzerinden gözaltına alınan Ömer Ç.'nin tutuklandığını duyurdu.

Saymaz'ın paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
‘’TikTok’ta kızını oynatan Ömer Ç., çocukları fuhuşa teşvik etmek suçundan tutuklandı.’’

