TikTok fenomen hesapları teker teker kapatıyor

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TikTok fenomen hesapları teker teker kapatıyor

TikTok, reçeteli zayıflama ilaçlarını tanıtan influencer hesaplarını platformdan kaldırmaya başladı. İngiltere merkezli denetim kurumları da artan yasa dışı reklamlar konusunda alarma geçti.

TikTok’ta bazı influencer'ların, reçeteli zayıflama ilaçlarını tanıtarak takipçilerine bu ürünlerin satıldığı çevrim içi eczanelere yönlendirdiği tespit edildi. LADbible’ın araştırmasına göre, Wegovy, Ozempic ve Mounjaro gibi GLP-1 türevi ilaçlar, TikTok videolarında indirim kodlarıyla birlikte sunuluyor. Oysa bu ilaçların yalnızca doktor reçetesiyle kullanılması gerekiyor.

TikTok, bu içeriklerin reklam politikalarını ihlal ettiğini belirterek bazı hesapları kapattığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, topluluk kurallarını ihlal eden videoların yüzde 93’ü, kullanıcılar şikayet etmeden kaldırılıyor. Ancak hâlen yüzlerce hesap faaliyet gösteriyor.

LADbible’ın yaptığı testlerde, Voy adlı çevrim içi eczaneden yalnızca iki dakikalık bir çevrim içi danışmanlıkla, 129 dolara bu ilaçlardan birine ulaşmak mümkün oldu. Oysa Birleşik Krallık yasaları, reçeteli ilaçların halka açık şekilde tanıtımını kesin şekilde yasaklıyor.

İlaç üreticileri Novo Nordisk ve Eli Lilly, bu ürünlerin yalnızca doktor gözetiminde temin edilebileceğini belirtti. Reklam Standartları Kurumu da sosyal medya platformlarıyla işbirliği yaparak yasa dışı tanıtımların kaldırılmasını sağlıyor.

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