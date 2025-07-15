TikTok fenomeni Arda Edeoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
TikTok fenomeni Arda Edeoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Van'da bir sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan 36 yaşındaki Onur Karayel'in Arda Edeoğlu olarak bilinen TikTok fenomeni olduğu öğrenildi. Edeoğlu, genç yaşta modellik yapmaya başlamıştı ve çeşitli televizyon projelerinde de yer almıştı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Van İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Karayel, çocuklarıyla evine giderken sitenin otoparkında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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Saldırıda, Karayel hayatını kaybetti, yanındaki yaşları küçük 3 kızı da yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

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Polis ekipleri saldırının yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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