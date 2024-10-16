TikTok fenomeni kansere yenik düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TikTok fenomeni kansere yenik düştü

TikTok yıldızı Rachel Yaffe, nadir görülen karaciğer kanseriyle 7 yıllık mücadelesinin ardından 27 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Yaffe'nin Cuma günü vefat ettiğini doğruladı ve tüm cenaze törenlerinin özel yapılacağını duyurdu.

TikTok yıldızı Rachel Yaffe, nadir görülen bir karaciğer kanseriyle 7 yıl süren mücadelesinin ardından 27 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Yaffe'nin Cuma günü vefat ettiğini açıkladı. Rachel, fibrolamellar hepatosellüler karsinom ile mücadelesini TikTok'ta paylaşmış ve son güncellemelerini Eylül ayında yapmıştı. Son paylaşımında radyasyon tedavisinin ardından zor günler geçirdiğini belirtmişti.

Yaffe, hastalığının ilk belirtilerini geç fark ettiğini ve genç yaşlarda yaşadığı şüpheleri başlangıçta göz ardı ettiğini söylemişti. Karaciğerinde bulunan tümör, ilerleyen süreçte ciğerlerine yayıldı. Rachel'in anısına, ailesi bağışların Experience Camps adlı hayır kurumuna yapılmasını rica etti.

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