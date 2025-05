TikTok fenomeni Kayla, destek yağmuruna tutuldu

TikTok’ta 16,6 milyon takipçisi bulunan Kayla Malec, eski erkek arkadaşı Evan Johnson’ın kendisine uyguladığı şiddeti ilk kez Nisan ayında duygusal videolarla açıkladı. Dokuz aylık ilişkisi boyunca yaşadığı travmaları takipçileriyle paylaşan Malec, Sumner County yetkililerinin açtığı dava sonucunda sonunda adaletin yerini bulduğunu belirtti.

NBC News’in aktardığına göre, Evan Johnson 7 Nisan’da aile içi şiddet suçlamasıyla yargılandı ve 7 Mayıs Çarşamba günü suçunu kabul etti. Mahkeme, Johnson’ın Malec ile hiçbir şekilde iletişime geçmemesine ve TikTok, YouTube, Facebook gibi sosyal medya platformlarında kişisel hesap kullanmamasına hükmetti. Ayrıca, geçmişteki bir alkollü araç kullanma nedeniyle denetimli serbestlik ihlali suçunu da kabul etti.

Malec, mahkeme sonrası yayımladığı videoda gözyaşlarına boğularak “Kazandım” dedi. “Şu an çok mutluyum, her an ağlamaya başlayabilirim. Bu bir zafer” ifadelerini kullandı.

Dava sürecinde yaşadığı kaygı bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğunu TikTok videolarında da açıkça paylaşan Malec, “Hayatımda hiç bu kadar depresyonda olmamıştım ama iyileşme sürecine inancım var” dedi. Genç influencer, yaşadığı süreci anlatmaya devam ederek benzer durumda olanlara destek olmayı amaçladığını da vurguladı.

Kayla Malec’in adalet mücadelesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, videoları yaklaşık 20 milyon beğeni aldı. Haylee Kalil, Jacob Sartorius ve Jess DiTirro gibi ünlü influencer’lar yorumlarıyla Malec’i kutladı. Şarkıcı Kesha da Malec’in paylaşımına destek vererek “Seninle gurur duyuyorum. Biri kazandığında hepimiz kazanırız” dedi.

Evan Johnson halen gözaltında bulunuyor. Malec ve Johnson cephesinden davaya ilişkin yeni bir açıklama gelmedi.

Malec’in cesur çıkışı, sosyal medya platformlarında sadece bir dava değil, aynı zamanda şiddet mağdurlarının sesini duyurması açısından da bir dönüm noktası olarak görülüyor.