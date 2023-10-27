TikTok fenomeni valizinde uyuşturucu ile yakalandı

TikTok'ta çektiği videolar ve geniş takipçi kitlesiyle adından söz ettiren İngiliz model Modou Adams, 30 Eylül'de Peru'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda valizinde yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalandı.

Sky News'te yer alan habere göre büyük miktarda uyuşturucu, bavulun içindeki özel bölmeye gizlenmiş olarak bulundu. Bavul açılırken çekilen görüntülerde Adams'ın, güvenlik görevlileri maddeyi bulurken şaşırdığını belirten tepkiler verdiği görülüyor. Yasadışı uyuşturucunun sokak değerinin 300 bin sterlin (Yaklaşık 10.25 milyon TL) olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan, maddenin bulunması sırasında şaşırdığı gözlemlenen Adams'ın uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını kabul ettiği ve bin 500 sterlin (yaklaşık 40 bin TL) para cezası aldığı bildirildi. İngiliz model ayrıca altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Daily Mail'in haberine göre, uyuşturucuyla mücadele savcısı Lincoln Fuentes, Adam'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak, "Bu, Adams'ın Peru'ya ilk gelişi değildi. İlk gelişinde de büyük olasılıkla aynı şekilde özel olarak hazırlanmış bir bavulla ülke dışına uyuşturucu çıkarmıştı..." dedi.