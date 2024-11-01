TikTok fenomeninin sır ölümü: 10 gün sonra cesedine ulaşıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TikTok fenomeninin sır ölümü: 10 gün sonra cesedine ulaşıldı

ABD, Georgia'da alışverişe gittiği Walmart’tan kaybolan 25 yaşındaki TikTok fenomeni Minelys Rodriguez, bir hafta sonra ölü bulundu. Rodriguez'in ölümünde cinayet şüphesiyle bir zanlı gözaltına alındı.

25 yaşındaki fitness tutkunu TikTok fenomeni Minelys Rodriguez, en son 22 Ekim’de Georgia’nın Cornelia bölgesindeki Walmart'ta görüldü. O akşam nişanlısına gönderdiği mesajda tuhaf bir ton olduğunu belirten nişanlısı, Rodriguez'in eve dönmemesi üzerine endişeye kapıldı. Ertesi gün ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Rodriguez için Habersham İlçe Şerif Ofisi, arama çalışmalarında ilerleme kaydedilemeyince eyaletten yardım talep etti.

Cinayet Şüphesiyle Bir Zanlı Gözaltına Alındı

Georgia Araştırma Bürosu (GBI), olayla ilgili soruşturmayı derinleştirerek 24 yaşındaki Angel DeJesus Rivera-Sanches'i gözaltına aldı. Rivera-Sanches’in cinayetle suçlanacağı belirtilirken, GBI ajanları ve eyaletin Doğal Kaynaklar Departmanı ekipleri tarafından yürütülen aramalar sonucunda Rodriguez'in cansız bedenine ulaşıldı.

Rivera-Sanches daha önce kaçırma suçlamasıyla gözaltına alınmış ve kefaletsiz olarak Habersham İlçe Hapishanesi'nde tutuluyordu.

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