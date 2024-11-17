TikTok fenomenlerin kavgası olaylı bitti! Sokak ortasında silahı çekip vurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
TikTok fenomenlerin kavgası olaylı bitti! Sokak ortasında silahı çekip vurdu

Ankara’nın Sincan ilçesinde sosyal medya fenomenleri birbirine girdi. Fenomenlerden Cansum Şener, sokak ortasında Çağlayan Yıldırım’ı silahla vurdu. Yıldırım’ın o anları canlı yayında paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. İşte haberin tüm detayları…

Fenomenlerin kavgası kanlı bitti. TikTok’ta ‘fenomen’ olan Çağlayan ve Cansum arasında kavga çıktı. Kişisel hesabından açtığı canlı yayında Çağlayan’a ağır küfürler eden Cansum, Çağlayan'ı sokağa çağırdı.

YARALAYIP KAÇTI!

İki fenomen kadın yüz yüze görüşmek istedi. Belirledikleri konumda buluşan fenomen Cansum Şener, tartışma esnasında Çağlayan Yıldırım'ı tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Yıldırım acı içerisinde kıvranırken, Şener kendisiyle gelen erkek arkadaşıyla olay yerinden kaçtı.

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HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Çağlayan Yıldırım, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yıldırım'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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KAVGA ANINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bu arada kavgada silahla yaralanan Çağlayan Yıldırım'ın olay anı ve sonrasını sosyal medya hesabından canlı yayında paylaştığı görüntüler de ortaya çıktı. Ayrıca ikilinin bir uygulama üzerinden konuşmalarını da gün içerisinde sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görüldü.

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ŞENER VE ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden otomobille kaçan Cansum Şener ve erkek arkadaşı, polis ekipleri tarafından Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı.

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80 SUÇ KAYDI BULUNDU

Şener'in 80 suç kaydı olduğu ve olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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