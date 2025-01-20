Tiktok geri açıldı ama bir şartla... Trump paylaşım yaptı

Çinli sosyal medya uygulaması TikTok, ABD'de yeniden hizmet vermeye başladı. Uygulamayı açan bazı kullanıcılar, "Tekrar hoş geldiniz." mesajıyla karşılaştı.

TRUMP, TİKTOK YASAĞI İLE İLGİLİ PAYLAŞIMDA BULUNDU

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda TikTok yasağı ile ilgili bir açıklama yaptı. TikTok’un yasaklanmasına ilişkin kararını duyuran Trump, şirketlere TikTok’un “karanlıkta kalmasına” izin vermemeleri çağrısında bulundu. Trump, "Pazartesi günü, yasanın yasaklarının yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, bu kararname ile TikTok’un yasaklanmasının önlenmesine destek veren şirketlerin yasal sorumluluğunun olmayacağını da teyit edeceğini belirtti.

ABD, TİKTOK’UN YÜZDE 50 PAYINA SAHİP OLMAK İSTİYOR

Trump, ABD'nin TikTok'ta bir ortak girişimde yüzde 50 sahiplik payının olmasını istediğini söyledi. Şunları kaydetti: "Bunu yaparak TikTok'u kurtarır, iyi ellerde tutar ve yükselmesine izin veririz. ABD onayı olmadan TikTok olmaz. Bizim onayımızla değeri yüz milyarlarca dolar, belki de trilyonlarca dolar eder." Trump’ın açıklamalarına göre, ABD’nin bu onayı ile birlikte TikTok’un değeri çok daha yükseklere çıkabilir.

Trump, mevcut sahipler ve/veya yeni sahipler arasında bir ortak girişim kurulmasının gerektiğini, ABD'nin seçtiği herhangi bir satın alım aracılığıyla bu girişimde yüzde 50 sahiplik payı sahibi olmayı hedeflediğini ifade etti.