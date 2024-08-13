TikTok heyecan yaratan özelliğini duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TikTok heyecan yaratan özelliğini duyurdu

TikTok , pazartesi günü platformuna grup sohbetleri eklediğini duyurduğundan, Meta'nın WhatsApp'ı ve Apple'ın Mesajları gibi popüler mesajlaşma servislerine rakip olacak gibi görünüyor. Artık 32 kişiye kadar grup sohbetleri oluşturabilir, birlikte sohbet edebilir ve içerik paylaşabilirsiniz.

İnsanlar genellikle mesajlaşma uygulamalarındaki grup sohbetlerinde birbirleriyle TikTok videoları paylaşırken, TikTok artık kullanıcıların bunu kendi platformunda yapmasına izin veriyor. Kullanıcılar artık TikTok'ta birlikte izleyebilir, yorum yapabilir ve tepki verebilir.

Son ekleme, TikTok'un platformunu yalnızca yabancılarla etkileşimde bulunduğunuz bir eğlence platformu olmaktan çıkarıp daha sosyal ve arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz bir yer haline getirmek istediğini gösteriyor.

Bireysel mesajlarda olduğu gibi grup sohbetleri de yalnızca 15 yaş üstü kullanıcılara açık. TikTok, 16-17 yaş arasındaki gençleri korumak için güvenlik önlemleri eklediğini söylüyor.

Ergenler de dahil olmak üzere herkes, yalnızca ortak bir takipçi tarafından bir grup sohbetine eklenebilir. Bir ergen bir grup sohbetine katılma daveti alırsa, grupta en az bir ortak arkadaş olmadığı sürece katılamaz. Ayrıca, bir ergen bir grup sohbeti oluşturduğunda, TikTok yeni katılanları incelemelerini ve onaylamalarını gerektirir.

Gelen kutunuzun en üstündeki "Sohbet" düğmesine dokunup ardından "Diğer seçenekler"i seçerek bir grup sohbeti oluşturabilirsiniz. Ardından, gruba dahil etmek istediğiniz arkadaşlarınızı seçebilir ve ardından "Grup sohbetini başlat"a tıklayabilirsiniz. Davet yoluyla mevcut bir grup sohbetine katılmak için davete dokunup ardından "Gruba katıl"a tıklayabilirsiniz.

TikTok ayrıca DM'lerde özel çıkartmalar sunacağını duyurdu. Şirket bu özelliği, kullanıcıları herkesin kullanabileceği kendi özel çıkartmalarını oluşturmaya ve yüklemeye teşvik eden eğlenceli bir sohbet seçeneği olarak görüyor.

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