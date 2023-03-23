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Tiktok iki ülkede daha yasaklandı

İskoçya hükümeti ve İngiltere Parlamentosu, popüler sosyal medya uygulaması TikTok'u yasaklama kararı aldı. Bu kararla birlikte, İskoçya ve İngiltere, TikTok'u yasaklayan Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ne katılan diğer ülkelerin arasına katılmış oldu.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 19:21
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Tiktok iki ülkede daha yasaklandı

Tiktok iki ülkede daha yasaklandı
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TikTok, özellikle gençler arasında popüler bir uygulama olarak bilinse de, son zamanlarda gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle birçok ülkede yasaklanmıştı.

TikTok, genç kullanıcıları hedefleyen bir uygulama olarak özellikle pandemi döneminde popüler hale gelmişti. Ancak, bazı ülkelerde uygulamada yayınlanan içeriklerin gizlilik ihlallerine neden olduğu ve kişisel verilerin kötüye kullanımına izin verdiği yönünde endişeler bulunuyor.

AB ve ABD de TikTok'u yasaklama kararı almıştı. ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşma riski nedeniyle uygulamayı yasaklamıştı. AB de benzer endişeleri dile getirdi ve TikTok'u yasaklama kararı aldı.

TikTok'un yasaklanması kararları, uygulamanın popülerliğine ve kullanıcıları arasındaki etkileşimine rağmen, gizlilik ve güvenlik konularının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu yasakların, diğer ülkelerin de benzer endişeleri dile getirmesiyle sonuçlanması muhtemel.

AB VE ABD’DE YASAKLAR GETİRİLDİ

TikTok, güvenlik ve mahremiyet kaygıları, kullanıcı bilgilerine erişilebileceği ve Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya.

Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu, güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirirken ABD’de de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu, Kongre’de Aralık 2022’de yapılan oylamayı beklemeden TikTok’u yasaklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022’de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.

İngiltere’de de 16 Mart’ta alınan kararla tüm kamu çalışanlarına ait cihazlarda TikTok’un yasaklanacağını duyurmuştu.

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