﻿TikTok kapatılıyor mu? TikTok neden kapatılacak?

TikTok veri erişebilirliği konusunda bazı yenilikler yapmaya hazırlanıyor. Bunlardan en önemlisi ise TikTok’un verileri yabancılarla paylaşıma açması. TikTok’ta Avrupa ülkelerindeki bilgilerin Asya’ya taşınması beraberinde ciddi tartışmaları da getirdi. Peki, TikTok’a ne olacak? TikTok kapatılacak mı?

TikTok platformunda Avrupalı kullanıcıların verilerine Asyalı kullanıcılar bakamıyor. Fakat TikTok’ta paylaşılan herhangi bir içerik tüm dünyada görülebiliyor. Ancak kullanıcı verilerini farklı sunucularda saklıyorlar. Bu işlem sayesinde Avrupa ve Asya arasındaki veri gizliliği sağlanmış oluyor. TikTok tarafından alınan yeni bir kararla bu durumu değiştirebilir.

TikTok tarafından getirilen veri gizliliğine dair değişiklikler büyük bir tartışmaları da beraberinde getirirken, TikTok Avrupa Gizlilik Başkanı Elaine Fox konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği, İsviçre ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin verilerinin Asya tarafından görülebileceği belirtildi.

BATI’DA TİKTOK GERGİNLİĞİ

Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD veri gizliliğine dikkat eden bir politika izliyor. Buna göre TikTok ABD verilerinin Asya’ya taşınmaması gerekiyor. TikTok ABD sunucularına karışmayacak. Fakat Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık sunucuları Asya merkezli sunucular tarafından da görülebilecek.

Bu gelişmelere bakıldığında TikTok kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu da beraberinde TikTok’un gidişatına yönelik soruları da getiriyor. TikTok gibi platformlara ABD’nin tepkili yaklaşımı eline koz verebilir.

TÜRKİYE’DE TİKTOK KAPANACAK MI?

TikTok verileri yabancılarla paylaşılmaya hazırlanırken Türkiye için henüz karar verilmedi. TikTok’un veri paylaşım işleminin Türkiye’yi hangi ölçüde ilgilendireceği tam olarak bilinmiyor. Türkiye’de TikTok kapanacak mı? TikTok’a ne olacak? gibi sorularla TikTok’un akıbeti soru işareti bıraktı.