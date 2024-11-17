Tiktok kavgasına erişim engeli. Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “16.11.2024 günü saat 20.00 sıralarında Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Bosna Caddesi üzerinde Ç.Y., C.Ş. ve M.H. isimli şahıslar arasında meydana gelen silahla yaralama olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada, şüpheliler C.Ş. ve M.H. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 16.11.2024 tarihinde, şüpheli Ç.Y. ise hastaneden taburcu olmasına müteakip 17.11.2024 tarihinde gözaltına alınmıştır.

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Soruşturma aşamasında 'TikTok' isimli sosyal paylaşım sitesinde yayımlanan şiddet içerikli görüntüler ve haberlerle ilgili olarak kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca bahse konu olay anına ilişkin internet ortamında yapılan yayınlara erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ifade ve sair adli işlemleri biten şüpheli C.Ş. sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmış, şüpheliler M.H. ve Ç.Y. hakkında ise konutunu terk etmemek ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirlerine hükmedilmiştir.

Olaya ilişkin soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle sürdürüldüğü kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.